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Ольга Романова
редактор
10:58, Сьогодні
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Патрік ван Леувен повернувся до «Шахтаря»

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Патрік ван Леувен повернувся до «Шахтаря»

Патрік ван Леувен призначений новим директором Академії ФК «Шахтар».

Контракт з нідерландським фахівцем розрахований на 3 роки. До виконання обов’язків ван Леувен приступить у листопаді, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Нагадаємо, ван Леувен уже був координатором та керівником Академії «гірників» у 2006–2013 роках. У ці часи футбольна школа донецького клубу вийшла на новий рівень і стала провідною в українському футболі.

Довідка:


Патрік ван Леувен народився 8 серпня 1969 року в Ассені (Нідерланди).

Кар’єру гравця розпочинав у «Спарті» (Роттердам), за першу команду якої виступав у 1991–1994 роках. Також грав за «Гелмонд Спорт» (1994–1996).

Кар’єра менеджера і тренера: координатор Академії «Феєнорда» (2000–2006), координатор та директор Академії «Шахтаря» (2006–2013), спортивний директор «Кайрата» (Казахстан; 2013–2015), директор Академії «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль; 2016–2020), головний тренер «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль; 2020–2021), головний тренер «Зорі» (Луганськ; 2022–2023), головний тренер «Шахтаря» (липень – жовтень 2023), головний тренер «Металіста» (2024–2025), головний тренер «Кривбаса» (2025–2026).

Досягнення: володар Кубка Ізраїлю (2021). Найкращий тренер УПЛ сезону-2022/23 за підсумками анкетування клубів.

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#Леувен #Шахтар
Ольга Романова
редактор
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