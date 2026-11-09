На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: чотири людини поранено

За 8 листопада росіяни поранили 4 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 639 людей, у тому числі 32 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Ф3ілашкін.

Покровський район. У Білозерському внаслідок удару 2 керованими авіабомбами зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено ще 4.



Краматорський район. У Миколаївці внаслідок удару безпілотником літакового типу поранено 1 людину й пошкоджено приватний будинок, а в Райгородку внаслідок удару безпілотником поранено 1 людину. Слов’янськ зазнав 5 ударів, зокрема 1 — керованою авіабомбою та 3 — FPV-дронами, внаслідок чого поранено 2 людей, пошкоджено приватний будинок, 2 багатоповерхівки, 3 автомобілі, крамницю й автомийку. У Краматорську внаслідок 2 ударів, зокрема 1 — FPV-дроном, пошкоджено адмінбудівлю й автомобіль, а Ясногірка зазнала удару FPV-дроном. В Олександрівці внаслідок ударів безпілотником «Ланцет» і 2 FPV-дронами знищено 2 автомобілі й пошкоджено квадроцикл, а у Високопіллі пошкоджено 2 житлові будинки.







