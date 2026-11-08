Одне видалення та нуль голів: українське класико «Шахтар» - «Динамо» не виявило переможця, - ФОТО, ВІДЕО

На друге в цьому сезоні українське класико головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран обрав такий стартовий склад: у воротах – Різник, у центрі оборони грали Матвієнко та Бондар, на флангах захисту – Вінісіус Тобіас і Педро Енріке, у середині поля діяли Назарина, Марлон Гомес, Очеретько, атакувальне тріо склали Аліссон, Мендоза й Траоре, повідомляє пресслужба донецького клубу.





Державний Гімн України перед матчем виконали ветерани війни Олександр Роменський та Юрій Маленок, а перший символічний удар по мʼячу завдав Піляччо – представник ультрас «гірників», героїчний захисник України, офіцер окремого загону спеціального призначення «Туман» 1-го корпусу НГУ «Азов». Від перших днів повномасштабного вторгнення Піляччо став на захист України, брав участь у боях за Київ і Бахмут, виконував бойові завдання на Запорізькому, Торецькому й Добропільському напрямках, а також поблизу Кремінної. За мужність і відвагу воїн відзначений нагородами «За хоробрість», «Хрест хоробрих» та відзнакою Президента України «За оборону України».



Інтенсивна гра з обопільними моментами, але без голів до перерви



Від старту поєдинку «гірники» заволоділи мʼячем та розташувалися на половині поля суперника, намагаючись проходити насичену оборону динамівців завдяки комбінаційним діям та фланговим подачам. Державний Гімн України перед матчем виконали ветерани війни Олександр Роменський та Юрій Маленок, а перший символічний удар по мʼячу завдав Піляччо – представник ультрас «гірників», героїчний захисник України, офіцер окремого загону спеціального призначення «Туман» 1-го корпусу НГУ «Азов». Від перших днів повномасштабного вторгнення Піляччо став на захист України, брав участь у боях за Київ і Бахмут, виконував бойові завдання на Запорізькому, Торецькому й Добропільському напрямках, а також поблизу Кремінної. За мужність і відвагу воїн відзначений нагородами «За хоробрість», «Хрест хоробрих» та відзнакою Президента України «За оборону України».Від старту поєдинку «гірники» заволоділи мʼячем та розташувалися на половині поля суперника, намагаючись проходити насичену оборону динамівців завдяки комбінаційним діям та фланговим подачам.

Перший момент у матчі виник після кутового, коли мʼяч дійшов до Мендози, однак венесуелець пробив з лівого краю штрафного майданчика над поперечиною. У середині тайму шанс, також з корнеру, створили й гості: Тіаре пробивав головою, але між мʼячем та воротами опинився Марлон Гомес.

Обмін небезпечними атаками продовжився вже з гри. Спершу Волошин після перехоплення вибіг один на один і пробив у правий кут, однак Різник зреагував та перевів мʼяч на кутовий. А вже у зворотній атаці Аліссон обробив чудовий вертикальний пас і теж опинився перед воротарем, однак Бущан взяв удар.

Найкращу нагоду за кілька секунд до перерви створив сам Аліссон, коли отримав мʼяч правіше центру та несподівано пробив здалеку в ближній кут – кіпер був відіграний, але «Динамо» врятувала штанга.



Гідний тайм у меншості й підсумкова нічия



Другу половину команди розпочали також на зустрічних курсах, однак тут стався епізод, що вплинув на подальший перебіг матчу. Дубінчак та Вінісіус Тобіас обопільно порушували правила у штрафному майданчику, за що киянин отримав жовту картку, а «гірника» після перегляду VAR за неспортивний фол вилучили, і на 53-й хвилині «Шахтар» залишився в меншості.

Арда Туран зробив вимушену заміну, випустивши в оборону Грама. Господарі швидко перебудувалися, і хоча віддали володіння мʼячем супернику, однак не притискалися до власних воріт і намагалися вести контргру. В одній з таких атак дальній постріл Очеретька прийшовся в голову захиснику киян.

Тренерський штаб донеччан освіжив передню лінію виходом Невертона та Мейрелліша, а трохи пізніше – Лукаса. Тим часом активізувалися гості, і вже «оранжево-чорних» виручив Різник, який зреагував на рикошет після дальнього удару Дубінчака.

Слідом двічі небезпечно бив Кеассе Ба: спершу – поруч із правою стійкою, потім – вище цілі. В останні хвилини основного часу команди ще раз обмінялися хорошими нагодами. Тіаре після навісу з кутового головою пробив над поперечиною, а Невертон увірвався лівим краєм до штрафного киян, але влучив у Бущана. 0:0 – нічия «Шахтаря» та «Динамо» в матчі чемпіонату.