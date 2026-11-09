Є новий рекорд: захисники України знищили за добу 2980 окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2980 солдатів.

Знищено 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО та 10 НРК. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 609 380 (+2 980) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 462 (+4)

Бойові броньовані машини: 25 683 (+15)

Артилерійські системи: 52 112 (+68)

РСЗВ: 2 263 (+6)

Засоби ППО: 1 753 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843)

Крилаті ракети: 5 196.

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638)

Спеціальна техніка: 4 889 (+1).

Дані уточнюються.