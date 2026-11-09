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Ольга Романова
редактор
21:41, Сьогодні
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В окупованому Донецьку пролунали чотири вибухи, на місці влучання виникла пожежа, - ФОТО, ВІДЕО

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В окупованому Донецьку пролунали чотири вибухи, на місці влучання виникла пожежа, - ФОТО, ВІДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку зафіксували понад чотири вибухи. Після цього на місці ймовірного влучання спалахнула пожежа.

Фото та відео влучань оприлюднив телеграм-канал Exilenova+.

Інформація про точне місце ураження, можливі руйнування та постраждалих наразі не уточнюється.

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#Донецьк #вибухи #пожежа
Ольга Романова
редактор
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