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В окупованому Донецьку пролунали чотири вибухи, на місці влучання виникла пожежа, - ФОТО, ВІДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку зафіксували понад чотири вибухи. Після цього на місці ймовірного влучання спалахнула пожежа. Фото та відео влучань оприлюднив телеграм-канал Exilenova+. Інформація про точне місце ураження, можливі руйнування та постраждалих наразі не уточнюється.

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Ольга Романова редактор