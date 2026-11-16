За добу захисники України знищили 2560 російських окупантів

Станом на ранок 16 листопада 2026 року російська армія втратила близько 1 625 420 особового складу.

2 560 російських військових було ліквідовано вчора. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни також втратили минулої доби два танки (загалом 12 480), 23 бойові броньовані машини (25 807) та 63 артилерійські системи (52 464).

Інші втрати армії окупантів:

РСЗВ – 2 278 (+4);

засоби ППО –1 762 (+6);

літаки – 452;

гелікоптери – 356.

Безпілотні системи та ракети:

наземні робототехнічні комплекси – 3 166 (+16);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573);

крилаті ракети – 5 196.

Морська техніка:

кораблі та катери – 35;

підводні човни – 2.

Техніка забезпечення:

автомобільна техніка та автоцистерни –175 930 (+772);