09:05, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 2560 російських окупантів
Станом на ранок 16 листопада 2026 року російська армія втратила близько 1 625 420 особового складу.
2 560 російських військових було ліквідовано вчора. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Росіяни також втратили минулої доби два танки (загалом 12 480), 23 бойові броньовані машини (25 807) та 63 артилерійські системи (52 464).
Інші втрати армії окупантів:
- РСЗВ – 2 278 (+4);
- засоби ППО –1 762 (+6);
- літаки – 452;
- гелікоптери – 356.
Безпілотні системи та ракети:
- наземні робототехнічні комплекси – 3 166 (+16);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573);
- крилаті ракети – 5 196.
Морська техніка:
- кораблі та катери – 35;
- підводні човни – 2.
Техніка забезпечення:
- автомобільна техніка та автоцистерни –175 930 (+772);
- спеціальна техніка – 4 909 (+3).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:09, 10 листопада
18:50, 14 листопада
20:21, 11 листопада
7