Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 2230 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:05, Сьогодні
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 2230 російських окупантів

Читать на русском
За добу захисники України знищили 2230 російських окупантів

За минулу добу українські військові ліквідували ще 2230 російських окупантів.

Також знищено десять ворожих НРК, 46 артилерійських систем та спецтехніку росіян. Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року:

Особовий склад:

 близько 1 622 860 (+2 230) осіб

Озброєння та військова техніка:

 Танки: 12 478

 Бойові броньовані машини: 25 784 (+34)

 Артилерійські системи: 52 401 (+46)

 РСЗВ: 2 274 (+1)

 Засоби ППО: 1 756

 Літаки: 452

 Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

 Наземні робототехнічні комплекси: 3 150 (+10)

 БпЛА оперативно-тактичного рівня: 608 803 (+1 272)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

 Кораблі та катери: 35

 Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

 Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 158 (+549)

 Спеціальна техніка: 4 906 (+1)

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту