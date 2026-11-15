За добу захисники України знищили 2230 російських окупантів
За минулу добу українські військові ліквідували ще 2230 російських окупантів.
Також знищено десять ворожих НРК, 46 артилерійських систем та спецтехніку росіян. Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року:
Особовий склад:
близько 1 622 860 (+2 230) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 478
Бойові броньовані машини: 25 784 (+34)
Артилерійські системи: 52 401 (+46)
РСЗВ: 2 274 (+1)
Засоби ППО: 1 756
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 150 (+10)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 608 803 (+1 272)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 158 (+549)
Спеціальна техніка: 4 906 (+1)
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.