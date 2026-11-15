Ситуація на фронті на ранок 15 листопада: протягом доби відбулося 271 бойове зіткнення

Розпочалася 1726-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару, 104 авіаційних ударів, під час яких скинув 311 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6957 дронів-камікадзе та здійснили 1981 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Бруски, Кучерівка, Рогізне, Середина-Буда, Яструбщина, Будки, Атинське, Чернацьке, Студенок, Хлібороб, Безсалівка, Баранівка, Кружок, Партизанське Сумської області; Клюси, Янжулівка, Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши 12 КАБ, та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Охрімівка, Графське та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили п’ять атак у бік населених пунктів Нове, Надія, Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три атаки у районі Озерного, Пискунівки та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано десять атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

Сімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Мирне, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в бік Зеленого Гаю та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2230 осіб. Також знешкоджено 34 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, десять наземних робототехнічних комплексів, 1272 безпілотні літальні апарати, важку вогнеметну систему, 549 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога.