На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще четверо поранено

За 15 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Дружківці та 1 у Львівці. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 316 людей, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 4 приватні будинки, пошкоджено ще 5.



Краматорський район. У Слов’янську поранено 1 людину, зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще 1 приватний будинок, багатоповерхівки й 2 авто. У Краматорську вночі пошкоджено адмінбудівлю ДСНС і пожежне авто, у Малотаранівці поранено 1 людину й пошкоджено приватний будинок. В Андріївській громаді пошкоджено 9 житлових будинків та інфраструктуру. У Михайлівці Олександрівської громади зруйновано адмінбудівлю й павільйон зупинки, пошкоджено 7 житлових будинків і 2 об’єкти інфраструктури, а у Львівці загинула 1 людина, 2 поранені, зруйновано 7 житлових будинків. У Дружківці загинули 3 людини, пошкоджено приватний будинок.







