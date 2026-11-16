У Краматорську адміністратора проросійського Telegram-каналу засудили до 15 років за державну зраду

53-річного мешканця Краматорська, який передавав російським військовим координати позицій Сил оборони України, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловіка визнали винним у державній зраді. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, у квітні 2026 року безробітний житель Краматорська почав спілкуватися в Telegram із військовослужбовцем збройних сил РФ. Через проросійські погляди він погодився співпрацювати з ворогом і навіть відмовився від запропонованої грошової винагороди.

Упродовж наступних трьох місяців чоловік майже щодня передавав куратору інформацію про оперативну обстановку в Краматорську та його околицях. Зокрема, надіслав п’ять повідомлень зі скриншотами Google Maps, на яких позначив місця розташування українських військових і техніки.

Також він повідомляв про вогневі позиції Сил оборони, зокрема реактивних систем залпового вогню, та рух безпілотників над містом. Під час спілкування російський куратор повідомив чоловікові, що завдяки переданим ним координатам окупанти здійснили атаку.

Суд визнав 53-річного краматорчанина винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.