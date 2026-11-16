Ховав наркотики в упаковках із-під серветок: у Слов’янську затримали торговця психотропами та боєприпасами

У Слов’янську 33-річного чоловіка підозрюють у торгівлі психотропними речовинами PVP та бойовими припасами.

За даними слідства, щомісяця на продажі наркотиків він заробляв близько 150 тисяч гривень. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, незаконний бізнес чоловік організував у липні 2026 року. Психотропну речовину він отримував із Дніпра поштовими відправленнями, після чого продавав покупцям безпосередньо на території власного домоволодіння.

Для конспірації чоловік ховав PVP в упаковках з-під вологих серветок. Крім того, 33-річний містянин налагодив торгівлю боєприпасами, які зберігав удома. У вересні він продав покупцеві за понад 17 тисяч гривень 700 патронів, чотири гранати та протитанковий гранатомет РПГ-26.

«Щомісячний дохід від незаконної діяльності в середньому складав близько 150 тис. грн», — повідомили у прокуратурі.

У жовтні 2026 року чоловіка викрили та затримали під час продажу чергової партії психотропів. Під час обшуку правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-7, психотропні речовини, мобільні телефони та понад 77 тисяч гривень.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Донецькій області за оперативного супроводу СБУ. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.