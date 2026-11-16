П’ятьох колишніх правоохоронців, які воювали на боці окупантів на Донеччині, підозрюють у держзраді

П’ятьом колишнім правоохоронцям, які після окупації частини Донеччини перейшли на бік Росії та вступили до так званого силового блоку «МВС ДНР», заочно повідомили про підозру.



Їм інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність. Фігурантів оголосили в розшук. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, експравоохоронці залишилися на захопленій російськими військами території та згодом обійняли посади в окупаційних силових структурах.

Зокрема, один із підозрюваних став виконувачем обов’язків начальника відділення державної інспекції безпеки дорожнього руху так званого «Харцизького відділу МВС РФ». Інший працював оперуповноваженим карного розшуку в окупаційних підрозділах у Донецьку та Макіївці.

Ще троє отримали псевдопосади у штабі командування внутрішніх військ, структурі з питань інтеграції тимчасово окупованих територій та центрі спеціальних операцій.

За даними слідства, підозрювані брали участь в окупації населених пунктів Донеччини, зокрема Маріуполя, Талаківки, Хлібодарівки, Золотоустівки та Зорі.

«Виступивши зі зброєю проти своєї країни, вони керували бойовими операціями, забезпечували підрозділи радіозв’язком та виконували інші злочинні накази російського командування», — повідомили у прокуратурі.

За відданість окупаційному режиму четверо з п’яти фігурантів отримали нагороди. Колишнім правоохоронцям заочно повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.