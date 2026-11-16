Росіяни двічі атакували пожежно-рятувальну частину у Краматорську: загорівся автомобіль ДСНС, - ФОТО

У Краматорську російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Внаслідок атак пошкоджено паркан та загорівся службовий автомобіль. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, російські війська завдали ударів по території підрозділу сьогодні вдень.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа службового автомобіля. Співробітники ДСНС ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

«На щастя, ніхто з особового складу не постраждав», — зазначили у ДСНС.

Також внаслідок атаки пошкоджено огорожу пожежно-рятувальної частини.