Рус
  • Головна
  • Росіяни двічі атакували пожежно-рятувальну частину у Краматорську: загорівся автомобіль ДСНС, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:47, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни двічі атакували пожежно-рятувальну частину у Краматорську: загорівся автомобіль ДСНС, - ФОТО

Читать на русском
Росіяни двічі атакували пожежно-рятувальну частину у Краматорську: загорівся автомобіль ДСНС, - ФОТО

У Краматорську російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Внаслідок атак пошкоджено паркан та загорівся службовий автомобіль.  Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, російські війська завдали ударів по території підрозділу сьогодні вдень.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа службового автомобіля. Співробітники ДСНС ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

«На щастя, ніхто з особового складу не постраждав», — зазначили у ДСНС.

Також внаслідок атаки пошкоджено огорожу пожежно-рятувальної частини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Краматорськ #дрон #рятувальники #пожежа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту