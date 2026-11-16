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Росіяни двічі атакували пожежно-рятувальну частину у Краматорську: загорівся автомобіль ДСНС, - ФОТО
У Краматорську російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини ДСНС.
Внаслідок атак пошкоджено паркан та загорівся службовий автомобіль. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, російські війська завдали ударів по території підрозділу сьогодні вдень.
Унаслідок обстрілу виникла пожежа службового автомобіля. Співробітники ДСНС ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
«На щастя, ніхто з особового складу не постраждав», — зазначили у ДСНС.
Також внаслідок атаки пошкоджено огорожу пожежно-рятувальної частини.
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