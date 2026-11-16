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  • На Донеччині знищено 30 окупантів, сім автомобілів і три квадроцикли: українські дрони атакували російську колону біля Добропілля, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:24, Сьогодні
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На Донеччині знищено 30 окупантів, сім автомобілів і три квадроцикли: українські дрони атакували російську колону біля Добропілля, - ВІДЕО

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На Донеччині знищено 30 окупантів, сім автомобілів і три квадроцикли: українські дрони атакували російську колону біля Добропілля, - ВІДЕО

Оператори безпілотників 1-го окремого штурмового полку знищили та уразили російську техніку й особовий склад, які рухалися колоною польовими дорогами в напрямку Добропілля на Донеччині.

Для відбиття атаки українські військові застосували дрони Darts. Відео ударів опублікувала пресслужба 1-го ОШП.

Як розповів командир підрозділу Дмитро «Перун» Філатов, до відбиття російської атаки залучили перший і другий батальйони безпілотних систем.

За його словами, загалом українським військовим вдалося уразити 30 російських військових, сім одиниць автомобільної техніки та три квадроцикли.

Командир також пояснив, що частину окупантів, по яких влучили українські дрони, не зарахували до ліквідованих через відсутність підтвердження засобами об’єктивного контролю.

«Але оскільки ми завдавали уражень без фіксації засобами об’єктивного контролю того, що він убитий, цього противника подали як трьохсотого. Але фактично там ми з відео бачимо, що є прямі влучання, і там доволі потужним боєприпасом ми били», — розповів Дмитро Філатов.





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#Донеччина #Добропілля #ЗСУ #дрони #окупанти
Ольга Романова
редактор
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