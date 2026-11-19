Російські війська завдали авіаудару по селищу Мирне Слов’янської громади Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено 21 житловий будинок, двоє людей отримали поранення.

Після удару в кількох будинках спалахнули пожежі. Двоє людей опинилися заблокованими під завалами однієї з пошкоджених осель, повідомляє ДСНС Донеччини.

Рятувальники розібрали близько 200 кілограмів уламків будівельних конструкцій та вивільнили постраждалих. Їх передали медикам швидкої допомоги.

«Рятувальники розібрали 200 кг уламків будівельних конструкцій та вивільнили двох поранених, яких передали працівникам швидкої», — повідомили у ДСНС.

Вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння у двох приватних будинках. Однак через високу активність російських безпілотників подальше гасіння пожеж довелося призупинити.