Розпочалася 1734-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Як розповіли у Генштабі, вчора противник завдав 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7964 дрони-камікадзе та здійснили 2250 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 25 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Яструбщина, Безсалівка, Лужки, Тополя, Вільна Слобода, Сопич, Фотовиж, Гірки, Шалигине, Вовківка, Малушине, Бруски, Студенок Сумської області; Хрінівка, Леонівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА та дві артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника у бік населених пунктів Рубіжне, Бочкове та Іващине.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили сім атак у бік населених пунктів Зарічне та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість атак у районі Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку противник не атакував.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Білицьке, Красноподілля, Шилівка, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. За уточненою інформацією, ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Долинка, Успішне, Рибне та Різдвянка.

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки в бік Зарічного та Павлівки.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2471 особа. Також знешкоджено п’ять танків, 18 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1459 безпілотних літальних апаратів, 651 одиницю автомобільної та 7 одиниць спеціальної техніки ворога.