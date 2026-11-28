За час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська могли втратити близько 325 тисяч військових, ліквідованих лише на території Донецької області.

Про це свідчить розслідування журналістів видання «Проект», які проаналізували отриману хакерами базу даних Росстату.

У документах російського статистичного відомства зафіксовано 270 547 смертей на території Донеччини, пов’язаних із бойовими діями.

Однак з урахуванням затримок у реєстрації смертей фактична кількість загиблих станом на кінець вересня 2026 року могла сягнути 325 тисяч осіб.

За оцінками журналістів, у 2024 році на Донеччині загинули близько 87 тисяч російських військових, у 2025-му — 147 тисяч, а за дев’ять місяців 2026 року — ще 68 тисяч.

На 2022–2023 роки припадає близько 23 тисяч смертей. Однак у цей період у документах Росстату рідко зазначали місце загибелі, тому фактичні втрати окупантів можуть бути більшими.

У районі Покровська, за підрахунками журналістів, загинули понад 100 тисяч російських військових.

У Бахмуті та його околицях зафіксовано 34 тисячі смертей. Водночас через неповноту даних за перші роки повномасштабного вторгнення встановити фактичні втрати росіян у боях за місто складно.

У районі Авдіївки російські війська втратили щонайменше 19 тисяч військових убитими.

У районі Мар’їнки загинули щонайменше 11 тисяч російських військових, приблизно стільки ж — у районі Курахового, а в районі Вугледара — близько 5 тисяч.

Загалом журналісти виявили в базі Росстату відомості про 474 тисячі смертей, пов’язаних із війною проти України. З урахуванням затримок у реєстрації їхня кількість станом на вересень 2026 року могла сягнути 573 тисяч.





