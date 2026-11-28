Українські військові в районі селища Добропілля знищили російську бронетехніку зі штурмовиками.

Атаку відбили бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади 7-го корпусу ДШВ спільно із суміжними підрозділами. Скориставшись несприятливими погодними умовами, росіяни спробували атакувати українські позиції.

БМП-1 та БТР-82 перевозили 11 російських штурмовиків.

«Ворог був упевнений, що за таких погодних умов, із сильним вітром, жоден дрон не зможе перебувати в повітрі. Помилявся», — розповідають військові.

Рух ворожої колони завчасно виявив патрульний розрахунок FPV-дронів і завдав першого удару. Окупанти пересіли в іншу бронемашину та спробували продовжити рух у напрямку Добропілля. Однак техніка підірвалася на мінному загородженні.

Піхота, яка вижила після удару, розосередилася в найближчій лісосмузі. Згодом її атакували оператори українських дронів.

Десантники успішно відбили штурм, знищивши ворожу техніку та особовий склад противника. Російські війська зацікавлені в цьому напрямку через його розташування на підступах до міста Добропілля.

Просування через однойменне селище потенційно може створити умови для подальшого наступу вглиб Донеччини.

Контроль над цим районом також може допомогти російському командуванню посилити тиск на українську логістику й оборонні рубежі на підступах до Краматорсько-Слов’янської агломерації.