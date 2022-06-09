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  • Жителі селища Більмак на Запоріжжі вийшли на мітинг проти окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
18:52, 9 червня

Жителі селища Більмак на Запоріжжі вийшли на мітинг проти окупантів

Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури та продовжує наносити артилерійські удари по регіону.

Також російські халамидники на тимчасово зайнятих територіях продовжують займатися мародерством, викраденням людей, знущаннями та залякуваннями.

Терпіння та страхи місцевих мешканців увірвалися. Крім того, «жару у вогнище» піддав місцевий зрадник Володимир Рогов, якого загарбники призначили представником «головної ради військово-цивільної адміністрації». Колаборант анонсував для пропагандистських змі приєднання Запорізької області до рф і що цього начебто «хочуть близько 80% мешканців».

Місцеві мешканці такого терпіти не стали. Розуміючи всі наслідки у тому числі і загрозу для свого життя люди вийшли на протестний мітинг.

У смт. Більмак Запорізької області, місцеві жителі вийшли та бунтують проти окупаційних військ. Вимагають від окупантів «забиратися геть» та дружно скандують: «Більмак – це Україна», «Запорізька область – край українських козаків», «більмаківці – мешканці України», «російські окупанти геть з української землі» тощо.

Окупанти оточили мітингарів та погрожують застосувати жорстку фізичну силу і світлошумові гранати.

Попри погрози ворога люди не розходяться. Учасники заходу наголошують, що вони прийшли продемонструвати свою нескореність перед окупантами, що в Запорізькій області не хочуть російської влади та скандують патріотичні гасла «Слава Україні! Героям Слава!».

Нагадаємо, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни в селах Новокам’янка, Кінські Роздори, Кам’янка, Солодководне, смт Більмак Пологівського району та в селі Дніпровка Василівського району викрали шість легкових і три вантажних автомобілі. Крім того, на окупованій території області рашисти викрадають мирних мешканців з метою викупу.

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#Більмак #Запоріжжя #спротив #окупація
Роман Лазоренко
головний редактор
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