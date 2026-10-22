Арда Туран: Пишаємося своєю грою, але не приймаємо такий результат

– Добрий вечір усім. Якщо команда вас перемогла, то у певних аспектах вона була кращою, тому я хочу привітати пана Крістіана та «Інтер». Щодо гри, вважаю, ми показали достатній рівень, щоб здобути тут очки й перемогти. Для нас це був гіркий досвід. Нам потрібно навчитися грати проти таких сильних команд на таких великих стадіонах. Коли на полі було по 11 футболістів, ми добре контролювали м’яч і віддавали останні передачі в потрібний момент. Після вилучення суперник перейшов на схему 5–3–1, і на флангах у нас з’явився простір, однак ми не могли достатньо швидко переводити м’яч і не могли задати потрібний темп. Можливо, якби нам це вдалося, гра склалася б інакше. Для нас це був гіркий досвід. Ми не встигали належним чином реагувати й потерпали від швидких переходів суперника з оборони в атаку. Зробимо висновки з цього матчу. Пишаємося своєю грою, але не приймаємо такий результат, адже після гри на такому рівні результат мав бути кращим, і нам потрібно це засвоїти.



– Ви замінили Педріньйо ще в першому таймі. Як він почувається після травми?

– Я не лікар. Я вже казав це раніше. Не можу нічого сказати з цього приводу, адже медичний штаб обстежить Педріньйо та повідомить нам результати.



– Здавалося, гра була рівною. Вас вразив рівень футболу, який сьогодні продемонструвала ваша команда? Чи ви не здивовані, бо знали, що вона здатна грати на такому рівні?

– Я знав, що наші футболісти здатні грати на такому рівні, але самі вони цього не знали. Вони не очікували, що зможуть зіграти настільки добре. Бруніньйо лише 18 років, Ізакі – 19. У нашій команді переважно хлопці років 20. Барелла, Чалханоглу – це їхні кумири, проти яких їм довелося діяти. А ще Дімарко, Мхітарян. Грати проти них непросто, але нашим футболістам варто краще усвідомити, на що вони здатні. Якщо вони дотримуватимуться ігрової системи, якщо гратимуть у правильний футбол, то зможуть виступати на такому рівні й поступово цього навчаться. Я вважаю, що в усіх них велике майбутнє.



– Водночас після кутових ваша команда мала нагоди забити навіть два голи. Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до таких епізодів?

– Я завжди кажу своїм гравцям, що за персональної опіки під час стандартних положень усе залежить від рішучості футболіста та його бажання захищатися. Якщо Хаві, Іньєста чи Жорді Альба могли так довго стримувати будь-якого суперника, то й інші здатні захищатися так само. Нам потрібно брати приклад із найкращих у футболі. Крім того, у мене є чималий досвід роботи над стандартними положеннями разом із тренерами в «Атлетіко». Я намагаюся передати своїм гравцям те, чого навчився. Так, «Інтер» неймовірно діє на стандартах, але там теж грають люди. Ви можете вистрибнути вище і забити їм головою.