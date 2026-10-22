Росіяни атакували Слов’янськ: поранені п’ятеро людей, серед них двоє дітей, - ФОТО

У Слов’янську внаслідок російського авіаудару по житловій забудові поранені п’ятеро людей, серед них двоє дітей віком 8 та 13 років.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, готель, крамниця та автомобілі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків. Також загорілися сім автомобілів і покрівля готелю.

«Рятувальники ліквідували пожежі», — зазначили у ДСНС.

Крім того, протягом дня російські обстріли спричинили займання на другому поверсі багатоповерхового будинку та у приватному житловому будинку. Вогнеборці загасили всі осередки пожеж.

Унаслідок російських атак по Слов’янську постраждали мирні мешканці та пошкоджена цивільна інфраструктура.