Усі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад охопила примусова евакуація сімей із дітьми

На Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської територіальних громад.

Причиною є погіршення безпекової ситуації та постійні російські атаки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, обстрілюючи житлові квартали, цивільний транспорт та місця скупчення людей.

«Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз», — наголосив Філашкін.

До евакуації залучені спеціалізовані групи Національної поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть організувати подальший переїзд до безпечніших регіонів України.