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Ольга Романова
редактор
14:52, Вчора
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Усі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад охопила примусова евакуація сімей із дітьми

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Усі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад охопила примусова евакуація сімей із дітьми

На Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської територіальних громад.

Причиною є погіршення безпекової ситуації та постійні російські атаки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, обстрілюючи житлові квартали, цивільний транспорт та місця скупчення людей.

«Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз», наголосив Філашкін.

До евакуації залучені спеціалізовані групи Національної поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть організувати подальший переїзд до безпечніших регіонів України.

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#Донеччина #Краматорськ #Словʼянськ #діти #евакуація
Ольга Романова
редактор
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