  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32750 окупантів та 1440 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:55, 15 червня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32750 окупантів та 1440 танків

Росія вже втратила внаслідок повномасштабної війни в Україні 32 750 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 32750 (+250) осіб;
  • танків- 1440 (+6);
  • бойових броньованих машин - 3528 (+25);
  • артилерійських систем - 722 (+1);
  • РСЗВ - 230 (+1);
  • засобів ППО - 97 (+0);
  • літаків - 213 (+0);
  • гелікоптерів - 179 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 591 (+3),;
  • крилатих ракет - 129 (+4);
  • кораблів та катерів - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2485 (+12);
  • спеціальної техніки - 55 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32750 окупантів та 1440 танків, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту