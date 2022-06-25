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Роман Лазоренко
головний редактор
14:54, 25 червня
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Ситуація на фронті україно-російської війни

 Не дивлячись на тотальне домінування ворога у засобах вогневого ураження та системах протиповітряної оборони Збройні сили України продовжують стримувати ворога та роблять усе можливе, щоб завдати йому нищівних втрат та зупинити його подальше просування у глиб України.

Кожен метр української території дуже дорого обходиться росії, адже вона несе величезні втрати у живій силі, техніці та авіації, а з такими повільними темпами просування дуже скоро настане час, коли російська армія «видихнеться».

Позиції, які зараз тимчасово залишає українська армія, втримувати фізично неможливо та немає сенсу, в зв’язку із потенційними великими втратами військовослужбовців та воєнної техніки, але ці позиції будуть обов’язково повернуті в результаті майбутнього контрнаступу.

Щойно Україна отримає від американських та європейських партнерів достатню кількість артилерійських систем, систем залпового вогню, ракетного озброєння та засобів протиповітряної оборони, російського окупанта буде розбито, адже ворожа піхота здатна заходити лише у повністю знищені міста та села, на випалену землю та зовсім не вміє та не готова воювати у піхотному бою.

На даний час залишення певних населених пунктів це перегрупування, здійснення маневреної оборони та застосування тактики засідок, цього наразі потребує обстановка на фронті для збереження людей та воєнної техніки.

Наразі у справу оборони України вже включилися американські ракетні системи залпового вогню HIMARS, німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 та інші новітні зразки західного озброєння.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков: «Літо буде спекотним. А для когось – останнім»!

Слава Україні! Слава нації! Перемога буде за нами!

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#ЗСУ #фронт #HIMARS #Резніков
Роман Лазоренко
головний редактор
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