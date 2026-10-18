Росіяни скинули чотири авіабомби на Слов’янськ: троє загиблих, пошкоджено 22 будинки, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару загинули троє людей, ще двоє дістали поранення. Російські війська скинули на приватний сектор міста чотири авіабомби.

Унаслідок атаки пошкоджено 22 житлові будинки. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло одного із загиблих, повідомляє ДСНС Донеччини.

Також на трьох локаціях виникли пожежі. Надзвичайники локалізували займання, однак через небезпечну ситуацію подальше гасіння довелося призупинити.

«Через безпекову ситуацію подальше гасіння пожеж довелося призупинити», — повідомили рятувальники.

Наслідки російського удару уточнюються.