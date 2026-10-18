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Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні
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На Донеччині бійці ЗСУ дістаються позицій на фронті підземними тунелями, - ВІДЕО

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На Донеччині бійці ЗСУ дістаються позицій на фронті підземними тунелями, - ВІДЕО

На Краматорському напрямку військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» використовують підземні тунелі для пересування до позицій.

У повітрі постійно перебувають ворожі безпілотники. Що ближче до передових позицій, то небезпечнішим стає пересування. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Протидронові сітки над дорогами також не гарантують захисту: нові розробки противника дозволяють безпілотникам долати такі загородження. За цих умов бійці облаштовують підземні маршрути.

Одним із таких маршрутів знімальна група дісталася позицій операторів безпілотників, які прикривають українську піхоту на цьому напрямку.

Під час знімання оператори уразили російську автівку та, ймовірно, гармату. Військові також продемонстрували FPV-дрон зі збільшеною бойовою частиною, здатний, за їхніми словами, зупинити тягач або танк.

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#Донеччина #ЗСУ #підземнітунелі
Ольга Романова
редактор
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