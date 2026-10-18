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  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули та ще 14 поранено
Ольга Романова
редактор
09:52, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули та ще 14 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули та ще 14 поранено

За 17 жовтня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 6 у Слов'янську та 1 у Краматорську. Ще 14 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 228 людей, у тому числі 22 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському пошкоджено 2 приватні будинки.

Краматорський район. У Слов'янську загинули 6 людей, ще 13 поранені, пошкоджено 28 приватних будинків і 8 багатоповерхівок. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків та автомобіль; у Біленькому пошкоджено приватний будинок. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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