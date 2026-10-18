За добу захисники України знищили 2090 російських окупантів

За минулу добу українські захисники знищили 27 артилерійських систем та 2 090 російських солдатів.

Також росіяни втратили сім броньованих машин. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 18 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ становлять: