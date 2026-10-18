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  • За добу захисники України знищили 2090 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:04, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 2090 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 2090 російських окупантів

За минулу добу українські захисники знищили 27 артилерійських систем та 2 090 російських солдатів.

Також росіяни втратили сім броньованих машин. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 18 жовтня 2026 року загальні бойові втрати російських військ становлять:

  • особового складу — близько 1 565 060 (+2 090) осіб;
  • танків — 12 416 (+1);
  • бойових броньованих машин — 25 561 (+7);
  • артилерійських систем — 51 293 (+27);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 224 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 711 (+1);
  • літаків — 449 (+6);
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 2 968 (+6);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 568 358 (+1 372);
  • крилатих ракет — 5 134 (+4);
  • кораблів і катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 164 246 (+363);
  • спеціальної техніки — 4 835 (+5).

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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