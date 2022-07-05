У "ДНР" повідомили про загибель українського захисника з Великобританії Пола Джонсона

У полоні "ДНР" загинув захисник України з Великобританії Пол Джонсон Ентоні Домінік Урі.

Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів.

Зазначається, що Пол Джонсон помер у полоні "ДНР" ще 10 липня.

Рашисти пишуть, що у Джонсона вони виявили низку хронічних захворювань. Серед них — інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низка захворювань серцево-судинної системи. Крім того, вони пишуть, що полонений "перебував у пригніченому психологічному стані" ніби-то через "байдужість до його долі на Батьківщині".

Зазначемо, що відомо зі слів звільнених із полону "ДНР" про жорстке ставлення до вʼязнів окупантів, які застосовують питки до полонених.

Нагадаємо, що трьом представникам іноземних держав, а саме підданим Великобританії Шону Піннеру, Ейдену Асліну та підданому Марокко Саадуну Брагімі, яких окупанти захопили у полон, у "суді" так званої "ДНР" винесли вирок до страти. При цьому "судовий процес" був закритим, не було ніяких заяв щодо "злочинів" іноземних захисників України. Їх звинувачують у так званому "насильницькому захопленні влади та найманстві".