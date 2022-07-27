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  • Обстріл Бахмуту 27 липня: стало відомо, що заподіяли росіяни мирним мешканцям, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
13:38, Сьогодні

Обстріл Бахмуту 27 липня: стало відомо, що заподіяли росіяни мирним мешканцям, - ФОТО

У Бахмуті, в резльтаті обстрілу міста, який стався близько 7 ранку,  часткова зруйнована двоповерхова будівля готелю "Атлантік", житлова 5-поверхівка та школа. Є загиблі й поранені.

Про це повідомила прес-служба обласного главку ДСНС 27 липня.

"О 9:25 рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, якого було госпіталізовано. З початку пошуково-рятувальних робіт на місці події виявлено тіло 1 загиблого, постраждало 4 особи. Підтримується акустичний контакт із одним потерпілим, візуально спостерігається тіло ще одного загиблого. Роботи з розбору завалів продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Бахмуту 27 липня: стало відомо, що заподіяли росіяни мирним мешканцям, - ФОТО, фото-1

Через обстріл також сталася часткова руйнація 5-ти поверхового житлового будинку по вул. Патріса Лумумби. Врятовано одного пораненого, вилучено тіло одного загиблого.

Обстріл Бахмуту 27 липня: стало відомо, що заподіяли росіяни мирним мешканцям, - ФОТО, фото-2

Як повідомлялося, росіяни продовжують стріляти по населених пунктах на лінії фронту та у відносному тилу. У Бахмуті росіяни поцілили у готель.

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#Бахмут #обстріл #жертви #війна
Ольга Романова
редактор
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