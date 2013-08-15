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У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО
У Калинінському районі в окупованому Донецьку через витік аміаку під час пожежі на пивзаводі загибли риби та окремі види птахів у Ботанічному саду, який розташований поруч з підприємством.
Про це пишуть у донецьких пабліках.
"Наслідки витоку аміаку для Ботанічного саду у Донецьку. На місці донецькими екологами зафіксовано 72-разове перевищення гранично допустимої норми вмісту аміаку. Відзначено масову загибель риби та окремих видів птахів", - йдеться у повідомленнях.
Як повідомляв 62.ua, в окупованому Донецьку 10 серпня стався витік аміаку на пивоварному заводі. Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов’язки.
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