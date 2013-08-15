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  • У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні

У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО

У Калинінському районі в окупованому Донецьку через витік аміаку під час пожежі на  пивзаводі загибли риби та окремі види птахів у Ботанічному саду, який розташований поруч з підприємством.

Про це пишуть у донецьких пабліках.

"Наслідки витоку аміаку для Ботанічного саду у Донецьку. На місці донецькими екологами зафіксовано 72-разове перевищення гранично допустимої норми вмісту аміаку. Відзначено масову загибель риби та окремих видів птахів", - йдеться у повідомленнях.

У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО, фото-1
У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО, фото-2
У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО, фото-3
У Донецьку після витоку аміаку на пивзаводі у Ботсаду загибли риби та птиці ,- ФОТО, фото-4

Як повідомляв 62.ua, в окупованому Донецьку 10 серпня стався витік аміаку на пивоварному заводі. Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов’язки.

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#Донецьк #Ботсад #витікаміаку #загибельриби
Ольга Романова
редактор
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