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  • Спікер Східного угруповання ЗСУ прокоментував, що сталося з російськими окупантами з Лиману
Ольга Романова
редактор
10:12, 3 жовтня

Спікер Східного угруповання ЗСУ прокоментував, що сталося з російськими окупантами з Лиману

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий прокоментував  звільнення Лимана, в якому майже в оточенні знаходилися тисячі окупантів.
Про це він розповів у єфірі телемарафону ввечері, 2 жовтня, - пише "УП".
За його словами,  "частину з них фізично знищено, частину взято в полон, а частина змогла вийти певними колонами або малими групами, зараз якась частина з них намагається займати оборону в Кремінний".

Спікер Східного угруповання зазначив, що ЗСУ відловлюють залишки окупантів по лісах у районі Лимана, а також займаються розмінуванням, оскільки територія сильно замінована.

Череватий також розповів про ситуацію після звільнення Лиману.
 "Наші підрозділи вже взяли село Торське дорогою до Кремінної та вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та побудувати оборону...

...Для них (окупантів – ред.) зараз дуже важливо утримати Кремінну. Подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область... А там і Сєвєродонецьк та Лисичанськ, якими вони так хвалилися влітку, що вони їх із неймовірними потугами взяли”.
Як повідомлялося, бійці ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торського у Донецькій області.
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#Торське #Лиман #окупанти #війна
Ольга Романова
редактор
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