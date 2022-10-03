19:59, 3 жовтня
Захисники України звільнили село Золота Балка на Херсонщині, - ВІДЕО
Захисники України звільнили село Золота Балка у Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району Херсонської області.
Відео звільнення села оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
"Пане Президенте, Золота Балка звільнена Національною Гвардією України!" - заявив боєць, який підняв над селом державний прапор України.
До початку повномасштабної війни у селі мешкало понад 1600 людей.
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