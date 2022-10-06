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Ольга Романова
редактор
12:17, 6 жовтня

Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО

У Святогірську після звільнення від рашистів відроджуються нормальне мирне життя - почали видавати українські пенсії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський вчора, 5 жовтня, у відеозверненні.

У деокупованих Лимані, Святогірську та Яровій на Донетчині відновлено виплату пенсій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 жовтня.

"Сьогодні в Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області додалася ще одна ознака повернення нормального життя – ми відновили там виплату пенсій. Видаємо й продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що й для Донбасу, і для всіх інших територій, які були тимчасово окуповані росією, знову стає можливим спокійне й соціально забезпечене життя", – сказав Зеленський.

Як виглядає після російської окупації Святогірська Лавра, мост через Сіверський Донець та памʼятник Артему, показав фотокореспондент Євген Гончаренко на своїй сторінці у Фейсбук.

Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-1
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-2
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-3
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-4
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-7
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-8
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-9
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-14
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-15
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-16
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-17
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО, фото-18
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#СвятогірськаЛавра #памʼятникАртему #Святогірськ #звільненняСвятогірська #фото
Ольга Романова
редактор
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