12:17, 6 жовтня
Святогірська Лавра, міст та Артем. Як виглядають після окупації, - ФОТО
У Святогірську після звільнення від рашистів відроджуються нормальне мирне життя - почали видавати українські пенсії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський вчора, 5 жовтня, у відеозверненні.
У деокупованих Лимані, Святогірську та Яровій на Донетчині відновлено виплату пенсій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 жовтня.
"Сьогодні в Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області додалася ще одна ознака повернення нормального життя – ми відновили там виплату пенсій. Видаємо й продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що й для Донбасу, і для всіх інших територій, які були тимчасово окуповані росією, знову стає можливим спокійне й соціально забезпечене життя", – сказав Зеленський.
Як виглядає після російської окупації Святогірська Лавра, мост через Сіверський Донець та памʼятник Артему, показав фотокореспондент Євген Гончаренко на своїй сторінці у Фейсбук.
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