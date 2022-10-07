10:43, 7 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 62 тисячі окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2466 (+17);
- бойових броньованих машин - 5093 (+29);
- артилерійських систем - 1455 (+31);
- РСЗВ - 344 (+0);
- засоби ППО - 177 (+0);
- літаків - 266 (+0);
- гелікоптерів - 233 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
- крилаті ракети - 246 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
- спеціальна техніка - 135 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
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