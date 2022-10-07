Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 62 тисячі окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2466 (+17);

бойових броньованих машин - 5093 (+29);

артилерійських систем - 1455 (+31);

РСЗВ - 344 (+0);

засоби ППО - 177 (+0);

літаків - 266 (+0);

гелікоптерів - 233 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);

крилаті ракети - 246 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);

спеціальна техніка - 135 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор