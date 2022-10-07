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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 62 тисячі окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:43, 7 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 62 тисячі окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 62 тисячі окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 61680 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2466 (+17);
  • бойових броньованих машин - 5093 (+29);
  • артилерійських систем - 1455 (+31);
  • РСЗВ - 344 (+0);
  • засоби ППО - 177 (+0);
  • літаків - 266 (+0);
  • гелікоптерів - 233 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20);
  • крилаті ракети - 246 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3862 (+8);
  • спеціальна техніка - 135 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 62 тисячі окупантів, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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