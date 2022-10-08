Українці з окупованих територій зможуть вступати до вишів без паспорта

На засіданні 8 жовтня уряд затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів.

Про це написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"У разі відсутності документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов’язанням оформити необхідні документи. Також за дорученням президента уряд схвалив механізм, що допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а заклади вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів", - написав Шмигаль.

За його словами, ухвалено порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих родин, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн.