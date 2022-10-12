11:09, 12 жовтня
Авдіївка під постійними обстрілами окупантів перетворюється на руїни, - ФОТОФАКТ
Російські окупанти постійними обстрілами перетворюють місто-супутник Донецька - Авдіївку на руїни.
Відповідні фото розміщені у місцевих соцмережах.
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