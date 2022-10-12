Авдіївка під постійними обстрілами окупантів перетворюється на руїни, - ФОТОФАКТ

Російські окупанти постійними обстрілами перетворюють місто-супутник Донецька - Авдіївку на руїни. Відповідні фото розміщені у місцевих соцмережах.

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Ольга Романова редактор