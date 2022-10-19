"Єкс-міністр оборони днр” російський терорист Гіркін (Стрєлков) їде воювати, - ФОТОФАКТ

Фото колишнього “міністра оборони днр” Ігора Гіркіна (Стрєлкова) у військовій формі, який ніби-то їде на окуповану частину Донбасу, зʼявилося у соцмережах 19 жовтня.



Згодом інформацію уточнили, що це фото не з Донбасу, а з Ростовської області рф.

"Виявляється, сфотографували Гіркіна на заправці у Ростовській області. 47°17'46.9"N 39°15'28.7"E", - повідомив Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Нагадаємо, що 16 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що гарантує виплату $100 тис. за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.



"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави. Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету", - йдеться у повідомленні.



В нбому також говориться, що Гіркін оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.



"ГУР МО наголошує: жоден військовий злочинець не уникне покарання. Інформацію передавати за номером: ‎+380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal", - йдеться у повідомленні.