Що означає введення режиму військового стану росією на окупованому Донбасі

Введення воєнного стану на анексованих росією територіях України, яке оголосив російський диктатор путін сьогодні, 19 жовтня, означає низку обмежень у цих регіонах.

Так, відповідно до закону владі під час режиму військового стану дозволено:

- Ввести військову цензуру за відправленнями та повідомленнями, контролювати телефонні переговори.

- Затримувати громадян та транспортні засоби максимум на 30 діб.

- Посилити охорону громадського порядку та охорону військових, важливих державних та спеціальних об'єктів.

- Вводити комендантську годину (забороняти громадянам перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у певний час доби).

- Заборонити чи обмежити виїзд громадян за межі регіону.

- Використовувати засоби масової інформації для потреб оборони.

- Влаштовувати особистий огляд громадян, їх речей, житла та транспортних засобів.

- Вилучати необхідне потреб оборони майно в організацій та громадян із виплатою його вартості.

- Залучати громадян до виконання робіт на потреби оборони, до відновлення зруйнованих систем життєзабезпечення, до участі у боротьбі з пожежами.

Як повідомлялося, російський диктатор володимир путін заявив про введення воєнного стану на анексованих росією територіях України.