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  • На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО)
Ольга Романова
редактор
14:18, 20 жовтня

На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО)

Поліцейські Донеччини за добу зафіксували наслідки 20 російських обстрілів . Є жертви.

Про це повідомила пресслужба правоохонців 20 жовтня.

Упродовж доби армія рф зруйнувала та пошкодила 15 цивільних об’єктів – оселі та інфраструктуру. Є загиблі та поранені.

Окупанти вдарили по 9 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Карлівка, Хромове, Іванград.

Рашисти знищували Донеччину артилерією, РСЗВ «Град», мінометами.

Зруйновано та пошкоджено 7 житлових будинків, музичне училище, сільськогосподарське підприємство, сільгосптехніка, гаражі, автомобілі.

"Найбільших обстрілів зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 6 разів. Задокументовано удар по селищу Зарічне Лиманської громади, який стався в ніч на 19 жовтня. Від ворожого мінометного обстрілу загинула людина", - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 269 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 25 000 осіб, серед них 3942 – діти, 1450 – люди з інвалідністю.

На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО), фото-1
На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО), фото-2
На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО), фото-3
На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО), фото-4
На Донеччині за добу окупанти вдарили по 9 населених пунктах, - (ФОТО), фото-5

Нагадаємо, що за 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Зарічному. Ще 5 людей за вчора отримали поранення.

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#Донеччина #обстріли #Бахмут #війна
Ольга Романова
редактор
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