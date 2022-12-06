У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО

Центральні вулиці окупованого Донецька сьогодні, 6 грудня, були масовано обстріляні. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє окупаційна "влада" міста.

"За даними СЦКК на 19:30, сьогодні, 6 грудня, внаслідок обстрілів міста Донецька загинуло 3 людей та поранено 11 мирних жителів", - повідомив так званий "мєр" Донецька Олексій Кулемзін.

За його інформацією, зафіксовано руйнування у багатоквартирних житлових будинках на вул. 50 років СРСР, Челюскінців, Ватутіна – вибито скління вікон, пошкоджено покрівлі та балкони.

Також знову постраждала будівля середньої школи №22, художній музей, навчальний корпус №7 ДонНТУ, Спасо-Преображенський кафедральний собор, бізнес-центр «Центавр Плаза», були потрапляння в районі «Донбас Арени».

На Критому ринку згоріло 12 торгових павільйонів та 2 автомобілі.

Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпачала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.