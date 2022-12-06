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  • У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
19:40, 6 грудня

У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО

У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО

Центральні вулиці окупованого Донецька сьогодні, 6 грудня, були масовано обстріляні. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє окупаційна "влада" міста.

"За даними СЦКК на 19:30, сьогодні, 6 грудня, внаслідок обстрілів міста Донецька загинуло 3 людей та поранено 11 мирних жителів", - повідомив так званий "мєр" Донецька Олексій Кулемзін.

За його інформацією, зафіксовано руйнування у багатоквартирних житлових будинках на вул. 50 років СРСР, Челюскінців, Ватутіна – вибито скління вікон, пошкоджено покрівлі та балкони.

У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО, фото-1

Також знову постраждала будівля середньої школи №22, художній музей, навчальний корпус №7 ДонНТУ, Спасо-Преображенський кафедральний собор, бізнес-центр «Центавр Плаза», були потрапляння в районі «Донбас Арени».

У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО, фото-2

На Критому ринку згоріло 12 торгових павільйонів та 2 автомобілі.

У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО, фото-3
У Донецьку повідомляють про трьох загиблих під час масованого обстрілу центра міста, - ФОТО, фото-6

Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпачала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією  заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.

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#Донецьк #обстріли #ДНР #6грудня #загибель
Ольга Романова
редактор
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