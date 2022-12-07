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Кількість загиблих під час обстрілу Курахове збільшилась до восьми, - ФОТО

Сьогодні, 7 грудня, ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.



Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 – поранені! Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл країною-агресором Росією міста Курахове. «Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», — йдеться у повідомленні Зеленского.

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Ольга Романова редактор