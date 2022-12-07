19:04, 7 грудня
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Кількість загиблих під час обстрілу Курахове збільшилась до восьми, - ФОТО
Сьогодні, 7 грудня, ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 – поранені!
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл країною-агресором Росією міста Курахове.
«Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», — йдеться у повідомленні Зеленского.
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