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  • Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
21:09, 9 грудня

Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО

Ворошиловський район окупованого Донецька сьогодні вдень, 9 грудня, знову потрапив під масований обстріл.

Про це повідомив так званий "глава адміністрації" міста Олексій Кулемзін.

За його інформацією, "прильоти" зафіксовні:

 - у Парку кованих фігур та біля офісного центру "Скай Сіті"",

- в районі Студмістечка, поряд із будівлею плавального басейну спортивного комплексу «Локомотив» та у парку навпроти третього корпусу ДонНУ,

- у районі так званого "будинку уряду ДНР" та  у будівлю готелю "Дружба",

- возле "Детского мира",

- на бульварі Школьний та ін.

Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-1
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-2
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-3
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-4
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-5
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-6
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-7
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-8
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-9
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-10
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-11
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-12
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-13
Центр Донецька потерпає від обстрілів, про які росія збирається розповісти в ООН, - ФОТО , фото-14

Слід зазначити, що фото та відео "прильотів" одразу зʼявляються у соцмережах та сепаратистських інформ-ресурсах.

Також відомо, що сьогодні представники рф у Раді Безпеки ООН планують розповісти про масовані обстріли Донбасу, особливо про події поточного тижня. Про це заявив сьогодні перший заступник постпреду росії при ООН Дмитро Полянський.

«В рамках підготовки до запрошеного нами засідання РБ щодо постачання західної зброї на Україну 8 грудня ми поширили в як офіційному документі Ради Безпеки та Генасамблеї ООН лист донецької громадської організації „Справедливий Захист», Особливий акцент у ньому зроблено на масованих обстрілах поточного тижня», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що журналіст та аналітик Сергій Гармаш повідомив, що обстріли центру Донецька можуть відбуватися з боку окупаційних військ або за наводкою ФСБ РФ, яка перевербує українських інформаторів.

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#Донецьк #обстріли #росія #ООН #ФСБ
Ольга Романова
редактор
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