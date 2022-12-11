Окупований Донецьк з ранку під обстрілом: "прилетіло" в Ворошиловський та Калінінський райони, - ФОТО

Сьогодні з ранку в окупованому Донецьку від обстрілів із РСЗО "Град" постраждали два центральних райони - Ворошилівський та Калінінський.

Про це повідомив так званий "глава адміністрації ДНР" Олексій Кулемзін 11 грудня.



"За свідченням очевидців, прильоти та руйнування були в районі театру опери та балету, лікарні ім. Калініна, магазину "Мауглі", більярдного клубу "Максі". Подробиці уточнюються", - пише він.



Також, за його інформацією про наслідки сьогоднішнього обстрілу Ворошиловського району, зафіксовано:



- попадання в покрівлю багатоквартирного будинку з пошкодженням фасаду та скління;

- займання квартири у багатоквартирному будинку;

- Порушення газової труби на введенні в багатоквартирний будинок;

- пошкодження скління у 4 багатоквартирних будинках.



"Внаслідок обстрілу Калинінського району в одному з корпусів ДОКТМО ім. Калініна зруйновано покрівлю, в іншому пошкоджено фасад та скління", - додав Кулемзін.



Крім того, у Ворошилівському районі постраждав Донецький будинок працівників культури. Пошкоджено 11 вікон.

Був "прильот" біля ліцея №6 у Калінінському районі.

Зафіксовані обстріли на території "медуні

верситета".

Зазначимо, що поки окупанти не пишуть, що від цих обстрілів були постраждалі серед донеччан.

Вони нагадають, що напередодні ввечері удари завдано по районах автовокзалу «Південний», ТЦ «Континент», БЦ «Грін плаза», готелі «Парк ІПН».

Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпачала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.

Як повідомлялося, журналіст та аналітик Сергій Гармаш повідомив, що обстріли центру Донецька можуть відбуватися з боку окупаційних військ або за наводкою ФСБ РФ, яка перевербує українських інформаторів.