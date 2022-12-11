  • Головна
  • У Донецьку після обстрілу горить торговельний комплекс “Маяк” - ВІДЕО, ФОТО
Ольга Романова
редактор
22:45, 11 грудня
Надійне джерело

У Донецьку після обстрілу горить торговельний комплекс “Маяк” - ВІДЕО, ФОТО

У Донецьку після обстрілу горить торговельний комплекс “Маяк” - ВІДЕО, ФОТО

Сьогодні, 11 грудня в окупованому Донецьку повідомляють про обстріл Київського району міста сьогодні вдень, 11 грудня.

Зокрема, під обстріл попав відомий торговельний комплекс, а також радіоринок "Маяк".

У Донецьку після обстрілу горить торговельний комплекс “Маяк” - ВІДЕО, ФОТО , фото-1

Пожежа настільки велика, що здається що “Маяк” вигорить до тла.

Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпочала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією  заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.

Як повідомлялося, журналіст та аналітик Сергій Гармаш повідомив, що обстріли центру Донецька можуть відбуватися з боку окупаційних військ або за наводкою ФСБ РФ, яка перевербує українських інформаторів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #Маяк #обстріл #пожежа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту