У Донецьку після обстрілу горить торговельний комплекс “Маяк” - ВІДЕО, ФОТО

Сьогодні, 11 грудня в окупованому Донецьку повідомляють про обстріл Київського району міста сьогодні вдень, 11 грудня.

Зокрема, під обстріл попав відомий торговельний комплекс, а також радіоринок "Маяк".

Пожежа настільки велика, що здається що “Маяк” вигорить до тла.

Нагадаємо, що бойові дії з лютого 2022 року розпочала окупаційна "влада" квазіутворення "ДНР", яка після визнання росією заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область.

Як повідомлялося, журналіст та аналітик Сергій Гармаш повідомив, що обстріли центру Донецька можуть відбуватися з боку окупаційних військ або за наводкою ФСБ РФ, яка перевербує українських інформаторів.