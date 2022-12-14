17:02, 14 грудня
Надійне джерело
Маляр розповіла, коли в Україні може настати нова хвиля мобілізації
Наступна хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.
Вона пояснила, що окрім компенсації втрат, у Збройних силах України є потреба у відновленні тих військових, які отримали поранення, а також у заміні тих, хто воює від початку агресії.
"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – зазначила Маляр.
За її словами, після Нового року про це будуть говорити публічно.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:17, 11 грудня
3
11:47, 17 грудня
84
05:55, Сьогодні
14
12:17, 11 грудня
6
20:20, 19 грудня
6
live comments feed...