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Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено два заклади освіти, 12 багатоквартирних будинків, - ФОТО

Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська - окупанти вдарили двома ракетами по місту. Про це повідомляє Краматорська міська рада.



Пошкоджено 2 заклади освіти, 12 багатоквартирних та 3 приватні будинки.



На щастя, обійшлося без жертв.

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Ольга Романова редактор