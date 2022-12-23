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Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено два заклади освіти, 12 багатоквартирних будинків, - ФОТО
Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська - окупанти вдарили двома ракетами по місту.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Пошкоджено 2 заклади освіти, 12 багатоквартирних та 3 приватні будинки.
На щастя, обійшлося без жертв.
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