Кабмін внес зміни до правил взяття на військовий облік

Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок взяття на військовий облік.

Зміни передбачають серйозніший контроль за взяттям на облік, цифровізацію багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку.

Окремо порядок прописує нові правила взяття на облік жінок. Головне з нового порядку

Військовий облік українців буде відбуватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Реєстр наповнюють уповноважені особи у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), а також у відповідних управліннях та підрозділах СБУ і служби зовнішньої розвідки.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через "Дію" на підставі свого місця проживання.

Якщо людина, що підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в семиденний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або через "Дію". Вона також може звернутися безпосередньо до центрів комплектування.

На військовий облік мають ставати:

призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі;

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений міноборони.

На роботу чи навчання можуть приймати лише за наявності підтвердження, що військовозобов'язаний належним чином стоїть на військовому обліку. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають контролювати ці процеси серед своїх співробітників і надавати інформацію про них у відповідні органи влади.

Жінки-медики та фармацевти, які досі не були на військовому обліку, можуть влаштовуватися на роботу без обов'язкового взяття на військовий облік до 2026 року.

Коли військовозобов'язані досягають граничного віку для перебування на обліку (60 років), вони мають з'явитися у відповідний центр комплектування у семиденний термін та знятися з військового обліку.

Військовий облік серед українців за кордоном будуть вести дипломатичні відомства, вони будуть також "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.