В боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова

Харківський клуб альпіністів втратив Олександра Заколодного та Григорія Григор'єва, які у перший день повномасштабного вторгнення рф добровольцями пішли захищати Україну.



Загинули чоловіки 21 січня на Донеччині. Їхні тіла досі залишаються у Соледарі, повідомляє Харківська міськрада.



Обом альпіністам було по 35 років, служили в одному спецпідрозділі. Олександр був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей, працював віце-президентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.



Григорій мав звання кандидата у майстри спорту зі скелелазіння. Був марафонцем, змагався у триатлоні, працював у Харківській міськраді та на скеледромі "Вертикаль".