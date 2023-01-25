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  • В боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова
Роман Лазоренко
головний редактор
12:22, Сьогодні
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В боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова

В боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова

Харківський клуб альпіністів втратив Олександра Заколодного та Григорія Григор'єва, які у перший день повномасштабного вторгнення рф добровольцями пішли захищати Україну.  

Загинули чоловіки 21 січня на Донеччині. Їхні тіла досі залишаються у Соледарі, повідомляє Харківська міськрада.  

Обом альпіністам було по 35 років, служили в одному спецпідрозділі. Олександр був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей, працював віце-президентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.  

Григорій мав звання кандидата у майстри спорту зі скелелазіння. Був марафонцем, змагався у триатлоні, працював у Харківській міськраді та на скеледромі "Вертикаль".

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#Донеччина #Харків #альпіністи #загибельвоїнів
Роман Лазоренко
головний редактор
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