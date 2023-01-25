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В боях на Донеччині загинули двоє альпіністів з Харкова
Харківський клуб альпіністів втратив Олександра Заколодного та Григорія Григор'єва, які у перший день повномасштабного вторгнення рф добровольцями пішли захищати Україну.
Загинули чоловіки 21 січня на Донеччині. Їхні тіла досі залишаються у Соледарі, повідомляє Харківська міськрада.
Обом альпіністам було по 35 років, служили в одному спецпідрозділі. Олександр був майстром спорту з альпінізму, тренував дітей, працював віце-президентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.
Григорій мав звання кандидата у майстри спорту зі скелелазіння. Був марафонцем, змагався у триатлоні, працював у Харківській міськраді та на скеледромі "Вертикаль".
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