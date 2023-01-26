У Донецькій області росіяни вбили ще двох мирних людей - Кириленко

Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине у Донецькій області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко 26 січня у Фейсбуці. "Росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двох місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям", - написав Кириленко. За його словами, пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога. Також Кириленко повідомив, що за 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 7 людей в області зазнали поранень.