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У Донецькій області росіяни вбили ще двох мирних людей - Кириленко
Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине у Донецькій області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко 26 січня у Фейсбуці. "Росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двох місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям", - написав Кириленко. За його словами, пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога. Також Кириленко повідомив, що за 25 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 7 людей в області зазнали поранень.
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